NBC: администрация Байдена может начать отправлять маски американским семьям напрямую

ТАСС, 4 февраля. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность напрямую отправлять посылки с медицинскими масками американским семьям. Об этом в четверг сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным телеканала, рабочая группа по реагированию на коронавирус проводит оценку логистики отправки миллионов масок в дома американцев, при этом сколько масок будет выделено на одну семью не уточняется. Эта тема несколько раз обсуждалась ведущими экспертами в сфере здравоохранения в последние дни, но окончательное решение еще не было принято. Предложение также еще не поступало на одобрение Байдена.

Аналогичная мера рассматривалась также администрацией бывшего президента Дональда Трампа, но она отказалась от проекта, решив вместо этого отправлять тканевые маски некоммерческим организациям и государственным учреждениям, поясняет NBC.

21 января Джо Байден подписал указ, согласно которому власти страны должны обязать жителей носить маски в общественном транспорте и на территории, которая принадлежит федеральному правительству. При администрации предыдущего американского лидера Дональда Трампа носить маски в общественном транспорте было рекомендовано, однако это не являлось обязательным.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 26,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 450 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.