Би-би-си отвергла обвинения МИД КНР в предвзятом освещении борьбы с пандемией в Китае

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Британская вещательная корпорация Би-би-си отвергает обвинения со стороны МИД КНР о якобы имевшем место предвзятом освещении борьбы с пандемией коронавируса в Китае. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Би-би-си.

"Мы придерживаемся нашего точного и честного освещения событий в Китае и полностью отвергаем необоснованные обвинения в распространении неправдоподобных новостей и наличии идеологической ангажированности", - отмечается в сообщении корпорации. В нем указывается, что во время съемок репортажей корреспонденты Би-би-си работают "бесстрашно и беспристрастно".

В четверг МИД Китая потребовал от Би-би-си публичных извинений за "неправдоподобные новости и политизацию пандемии нового коронавируса". Как уточнило китайское внешнеполитическое ведомство, Пекин уже сделал по этому поводу серьезное представление британской вещательной корпорации и "готов принять дополнительные меры".

В конце января Би-би-си опубликовала репортаж "54 дня", посвященный проблеме возникновения пандемии. Как говорится в предисловии к нему, "существовала бездна между тем, что знали китайские ученые и чиновники, и что они говорили миру". В нем также отмечается, что власти КНР "на протяжении недель утверждали, что вспышка под контролем", когда вирус уже получил широкое распространение.