Члены ОНК не выявили случаев превышения лимита заключенных в камерах ЦВСИГ в Новой Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Члены московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) не выявили превышения лимита заключенных в камерах Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово на территории Новой Москвы. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

"На данный момент ни в одной из камер спецприемника в деревне Сахарово перелимита не зафиксировано", - сказал он.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в ЦВСИГ не соблюдаются нормы площади содержания людей, а также имеются другие нарушения. До этого член ОНК Москвы Марина Литвинович сообщала журналистам, что по состоянию на 3 февраля в спецприемнике на территории ЦВСИГ находились 506 российских граждан, при этом около 90% из них были арестованы после незаконных акций в Москве.