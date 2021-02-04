Президент ФЕОР заявил, что вакцины от коронавируса не требуют кошерной сертификации

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса не требуют отдельной сертификации на допустимость к употреблению с точки зрения канонов иудаизма, а многие раввины Федерации еврейских общин России (ФЕОР) уже сделали прививку. Об этом рассказал ТАСС в четверг президент ФЕОР раввин Александр Борода.

"Согласно еврейскому закону, лекарства, не требующие глотания (уколы, мази, свечи, инфузии) не нуждаются в отдельной кошерной сертификации. Реальная необходимость в ней возникает только тогда, когда речь идет о лекарствах, имеющих приятный вкус, и при этом не являющихся принципиально важными для лечения. <...> Даже во время Песаха, когда законы, касающиеся пищи и лекарств, сильно устрожаются, разрешены уколы", - сказал раввин. В пресс-службе ФЕОР пояснили, что это касается и вакцин от коронавируса, в том числе - российской "Спутник V".

По словам Александра Бороды, ФЕОР выступает за вакцинацию, и многие раввины уже привились. "Мы считаем это необходимым условием, в первую очередь для спасения жизни и здоровья миллионов людей. Но также и для того, чтобы вернуться к нормальному ритму, восстановить экономику и другие сферы", - подчеркнул Борода.

В пользу вакцинации в иудаизме, заключил раввин, существует и ряд богословских аргументов. В частности, к ним относится то, что вакцина - это способ прекратить эпидемию и спасти множество жизней.

Ранее заместитель председателя Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил ТАСС, что совет запросит у разработчиков информацию о составе российских вакцин от коронавируса для определения дозволенности использования ее мусульманами. В частности, состав "Спутника V", разработанного центром им. Гамалеи Минздрава, уже изучается советом. Фетва (богословское заключение) совета по поводу допустимости ее применения мусульманами ожидается в ближайшее время.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, эта разработка центра им. Гамалеи Минздрава получила название "Спутник V". Позднее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени планируется регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.