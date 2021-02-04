В гордуме отклонили предложение о демонтаже памятника Ленину в центре Тамбова

ТАМБОВ, 4 февраля. /ТАСС/. Предложение о демонтаже памятника основателю советского государства Владимиру Ленину, который установлен на центральной площади Тамбова, отклонено советом по монументальному искусству при Тамбовской городской думе. Депутаты приняли решение отремонтировать памятник и вернуть ему статус объекта культурного наследия, сообщил ТАСС в четверг член совета, депутат гордумы Артем Александров.

Инициатива о переносе монумента Ленину была внесена на рассмотрение совета в январе этого года одним из жителей Тамбова. Вместо него предлагалось установить памятник основателю города Роману Боборыкину.

"Члены совета по монументальному искусству единогласно отклонили предложение о сносе памятника. Кроме того, было принято решение предложить администрации Тамбова выступить с ходатайством о возвращении монументу статуса объекта культурного наследия регионального значения, который в свое время был утрачен, и провести на памятнике ремонтные работы", - сообщил депутат.

Памятник Ленину был установлен на главной площади Тамбова в 1967 году. Установку монумента приурочили к 50-летию Октябрьской революции. В наши дни на площади Ленина в Тамбове проходят военные парады и другие масштабные культурные мероприятия.