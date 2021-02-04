В Сочинском нацпарке японская айва зацвела на месяц раньше из-за теплой погоды

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Кустарник хеномелес, известный как японская айва, зацвел на месяц раньше в парке "Дендрарий" в Сочи из-за теплой зимы, сообщили ТАСС в пресс-службе Сочинского национального парка в четверг. Также раньше распустились первые цветы алычи, конопляника и жимолости душистейшей.

"В парке "Дендрарий" у нас собрана коллекция из нескольких видов хеномелеса, или айвы японской. Обычно цветение начинается а марте, но в этом году первые цветочки заметили на месяц раньше. Этому предшествует теплая погода, которая сейчас стоит в Сочи", - сказала собеседница агентства.

Раньше обычного распустились и цветы алычи (она начинает цвести в конце марта либо в начале апреля), а также акации серебристой, конопляника, жимолости душистейшей, отметили в пресс-службе.

"В этом году необычно, что в начале февраля мы можем наблюдать цветущие октябрьские растения, это османтусы и камелия горная. А также растения, которые цветут в марте. Это сочетание осенних и весенних растений удивительно", - рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка Галина Солтани. Она уточнила, что причиной могла стать затяжная, безморозная осень.

В прошлом году, отметили в нацпарке, сотрудники также наблюдали раннее цветение растений, но сроки сдвигались в среднем на 1-1,5 недели.

Хеномелес - это кустарник с яркими цветами, который в диком виде растет в Японии и Китае. В парке "Дендрарий" собрана коллекция из нескольких видов, среди которых хеномелес прекрасный "Кермезина", хеномелес превосходный "Клементина", хеномелес прекрасный "Нивалис", хеномелес Вильмонта "Ведрарский". На сегодняшний день Северная и Восточная Европа рассматривают хеномелес как плодовую, экологически чистую культуру.