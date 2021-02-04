Помещения фабрики им. В. К. Слуцкой в Петербурге переоборудуют в арт-пространство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Помещения ситценабивной фабрики им. В. К. Слуцкой рядом с морским портом Санкт-Петербурга на Васильевском острове переоборудуют в новое арт-пространство. На территории закрытого в 1990-х годах предприятия со 150-летней историей планируется разместить концертно-выставочный зал и коворкинг, рассказали журналистам в четверг в пресс-службе бизнес-акселератора Timelabs.

"Пятого февраля на территории бывшей ситценабивной фабрики им. В. К. Слуцкой на Кожевенной линии Васильевского острова откроется арт-пространство "1.201ASC". Центр будет функционировать как концертно-выставочный зал, а также как творческий коворкинг", - рассказали в пресс-службе.

На площадке "1.201ASC" планируют проводить выставки современного искусства, организовывать специализированные лекции и мастер-классы, а также разместить рабочее пространство для петербургских художников и искусствоведов. Инициаторами и инвесторами проекта по реконструкции помещений бывшей фабрики выступили креативная студия Artletika, продюсерский центр Сергея Александрова и бизнес-акселератор Timelabs.

Ситценабивная фабрика в районе гавани Васильевского острова была основана в 1834 году швейцарским предпринимателем Яковом Люштем. После революции фабрика была национализирована и переименована в честь российской социал-демократки В. К. Слуцкой. Предприятие было одним из главных производителей тканей в Ленинграде, а в годы блокады на нем выпускались маскировочные сети для нужд фронта и обороны города. В 1990-е годы из-за финансовых проблем фабрика была закрыта.