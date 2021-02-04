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Минздрав продлил приостановку аттестации медработников до 2022 года

Присвоенные ранее квалификационные категории медработникам будут продлены на 12 месяцев

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ продлил приостановку аттестации медицинских работников до 2022 года за исключением проведения аттестации на присвоение квалификационной категории впервые и более высокой категории. Соответствующий приказ ведомства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции <…> приказываю: приостановить проведение аттестации медицинских работников и фармацевтических работников на получение квалификационной категории до 1 января 2022 года", - говорится в документе, подписанном министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Присвоенные ранее квалификационные категории медработникам будут продлены на 12 месяцев.

Ранее аттестация была приостановлена до 2021 года.

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