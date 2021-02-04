Фон дер Ляйен заявила, что не знает, когда сделает прививку от коронавируса

МАДРИД, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заверила, что не знает, когда сделает прививку от нового коронавируса. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью газете La Vanguardia.

Главу ЕК спросили, когда она планирует пройти вакцинацию. "Это хороший вопрос, - отметила фон дер Ляйен. - Должна признать, что не знаю. Думаю, мы следуем стратегии бельгийских властей. Мне нужно спросить об этом".

Председатель Еврокомиссии также признала, что в отношении процесса вакцинации в Евросоюзе недооценили некоторые сложности, отметив, что в сообществе уже одобрили три вакцины и в скором времени ожидается поступление и других препаратов.

"Если вы посмотрите на успех списка, он говорит сам за себя, - подчеркнула глава ЕК. - Где же затруднение? Это увеличение количества поставок в начале стратегии вакцинации, и здесь, думаю, мы недооценили сложности, с которыми мы сталкиваемся". "Оглядываясь назад, если бы я могла вновь сделать что-то, то это объяснить людям, что мы движемся вперед, но это будет медленно, мы столкнемся с проблемами, задержками, потому что это совершенно новая процедура", - отметила фон дер Ляйен.

Вакцинация от коронавируса в разных странах Евросоюза стартовала в конце декабря 2020 года - начале января 2021 года. В связи с нехваткой вакцины в большинстве стран сообщества прививки сейчас делают приоритетным группам населения, а массовая вакцинация начнется не раньше весны.