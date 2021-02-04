В полиции Петербурга опровергли информацию о том, что сотрудники съели еду для задержанных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Информация о том, что правоохранители в одном из отделов полиции Петербурга съели еду, предназначенную для административно задержанных, не соответствует действительности. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что полицейские в 33-м отделе полиции в Московском районе Петербурга якобы съели еду, которую знакомые принесли задержанным.

"ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области называют фейком сообщение журналиста одной из радиостанций о том, что сотрудники полиции якобы съели еду, предназначенную для административно задержанных", - говорится в сообщении.

Как пояснили в полиции, в ночь со 2 на 3 февраля в данный отдел были доставлены несколько человек, задержанных за правонарушения. Позже знакомые задержанных приехали к отделу и попросили сотрудников МВД передать задержанным бутылки с водой и наборы фаст-фуда. "Дежурные сотрудники приняли передачу и в полном объеме сразу же передали задержанным, что подтверждается в том числе и средствами визуального контроля", - отметили в главке.