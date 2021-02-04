Более 1,4 тыс. административных дел поступило в суды Петербурга после незаконных акций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Суды в Санкт-Петербурге получили более 1 400 материалов административных дел на участников несогласованных акций 23 и 31 января, а также 2 февраля, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города. По состоянию на 4 февраля рассмотрено 1 113 дел, под административный арест до 15 суток отправлено 353 человека.

Согласно представленным пресс-службой данным, еще 624 человека были оштрафованы на сумму до 20 тыс. рублей. Двум участникам акций суды назначили обязательные работы, еще 11 дел было прекращено, так как суды не усмотрели в действиях граждан состава правонарушения. 123 дела суды вернули в правоохранительные органы без рассмотрения.

Наибольшее число административных дел поступило в районные суды Петербурга после несогласованных акций 31 января - 1 040.

В Петербурге несогласованные акции прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Власти города и правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за участие и организацию таких акций. После них было также возбуждено несколько уголовных дел.