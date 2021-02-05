Власти Архангельской области заявили, что несанкционированные постройки на Шиесе убраны

АРХАНГЕЛЬСК, 5 февраля. /ТАСС/. Несанкционированные постройки лагеря активистов в районе станции Шиес убраны, говорится в четверг в сообщении администрации Архангельской области.

"Все несанкционированные постройки, обнаруженные на территории полигона, были собраны подрядными организациями, ведущими работы по рекультивации, и направлены на ответственное хранение в Яренск", - говорится в сообщении.

В четверг ТАСС сообщал, что палаточный лагерь экоактивистов в районе станции Шиес Архангельской области, где предполагалось размещение полигона твердых коммунальных отходов из Москвы, не был убран в установленный срок, это мешает проведению рекультивации участка. Убрать палаточный лагерь активисты должны были до 3 февраля.

Продолжаются работы по очистке земельного участка 15 га от навалов грунта, временных построек, а также выравнивание поверхности участка. Все этапы рекультивации должны быть завершены до конца 2021 года.

О полигоне "Шиес"

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство экотехнопарка вызвало общественный резонанс. В Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона.

9 января 2020 года Арбитражный суд Архангельской области по иску администрации Урдомы признал постройки полигона Шиес незаконными. 26 октября 2020 года 14-й арбитражный апелляционный суд в Вологде подтвердил это решение. ООО "Технопарк" подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Западного округа (г. Санкт-Петербург).