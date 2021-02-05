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Пандемия COVID-19

В Перу выявили бразильский штамм коронавируса

Первые случаи обнаружили в регионах Лима, Лорето и Уануко

БОГОТА, 5 февраля. /ТАСС/. Первые случаи заражения штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в Бразилии, выявлены в Перу. Об этом в четверг сообщила министр здравоохранения республики Пилар Массетти Солер.

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"Бразильский штамм коронавируса был обнаружен в регионах Лима, Лорето и Уануко", - заявила министр, чьи слова приводит газета El Comercio.

Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. По информации британских экспертов, существует два разных типа бразильской разновидности вируса. В конце декабря власти Бразилии начали проверять информацию о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе Рио-де-Жанейро.

Теги
БразилияПеруПандемия COVID-19
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