Венгрия может начать вакцинацию "Спутником V" на следующей неделе

ТАСС, 5 февраля. Вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом "Спутник V" может начаться в Венгрии на следующей неделе. Об этом в пятницу в эфире венгерского радио заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает агентство Reuters.

Венгрия ранее первой в Евросоюзе одобрила применение российского препарата. В общей сложности для населения этой страны будут доступны сразу пять вакцин: российская "Спутник V", американская Moderna, препарат консорциума Pfizer и BioNTech, AstraZeneca и китайская Sinopharm.

Во вторник глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook сообщил, что страна получила первую партию российской вакцины от коронавируса.

В январе Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о "Спутник V" и одобрил предварительный допуск этого препарата. Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований.