Около 30 млн социальных услуг на дому оказали москвичам за год

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Цифровые сервисы Москвы помогают сэкономить социальным работникам до 40% времени в пользу оказания непосредственной помощи в домашних делах горожанам, находящимся на надомном обслуживании. Всего за прошлый год было оказано около 30 млн услуг, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В начале 2020 года мы ввели новый перечень и стандарт оказания социальных услуг. Это позволило существенно перераспределить нагрузку соцработников. Если раньше большую часть времени занимала доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, то сейчас цифровые сервисы позволяют сэкономить 40% времени в пользу оказания непосредственной помощи в домашних делах и общения. Так, например, среди почти 30 млн соцуслуг, оказанных москвичам на надомном обслуживании, 1,5 млн составили как раз услуги из нового перечня", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Благодаря современным сервисам социальные работники теперь проводят больше времени со своими подопечными, помогают им готовить, стирать и проводят межсезонную комплексную уборку квартиры. Раньше это было возможно только за отдельную плату.

"Раньше часть этих услуг, например, приготовление горячей пищи, сопровождение на прогулку, смена постельного белья оказывалась только платно. Поэтому сегодня социальный работник уже не ассоциируется с курьером, ведь его миссией стал именно уход за жителями, он должен помочь в том, с чем человек не может справиться по дому", - сказала Ракова.

Социальная служба перешла на новый формат работы весной 2020 года. С 26 марта социальные услуги также оказываются горожанам, соблюдающим домашний режим в период пандемии коронавируса из-за возраста или имеющихся хронических заболеваний.