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Бункер времен Второй мировой войны выставили на продажу в Англии за $545 тыс.

Торги бункером пройдут онлайн 10 февраля

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Бункер с бомбоубежищем, построенный в 1941 году как радарный центр и насчитывающий 60 помещений на двух уровнях, выставлен на продажу в графстве Девон на юго-западе Англии за £400 тыс. (более $545 тыс.). Об этом сообщает в пятницу газета Daily Mail.

Военный объект Hope Cove площадью свыше 10 тыс. кв. метров, расположенный неподалеку от курортного города Салкомб и аэродрома королевских ВВС Болт-Хед, был реконструирован в годы холодной войны и использовался в качестве одного из пунктов ПВО для перехвата советских самолетов. В случае ядерного удара он должен был стать одним из чрезвычайных региональных центров британского правительства. В 1958 году бункер перешел в ведение министерства внутренних дел Великобритании.

По словам представителя компании Emson Кэти Семменс, у желающих приобрести что-то необычное, появилась "прекрасная возможность заполучить этот исторический объект времен холодной войны". Он был составной частью программы британского правительства ROTOR, представлявшей собой обширную и тщательно продуманную радиолокационную систему противовоздушной обороны, позволяющую Соединенному Королевству обнаруживать потенциальные атаки советских бомбардировщиков".

Торги бункером пройдут онлайн 10 февраля в городе Эксетер.

Ранее в Шотландии выставили на продажу бомбоубежище, способное защитить от ядерного удара. Мощное двухэтажное укрытие со всеми необходимыми коммуникациями было построено в 1941 году и могло выдержать тогда прямое попадание самых крупных авиабомб. На пике холодной войны этот подземный бункер на востоке крупнейшего города области - Инвернесса был модернизирован для защиты от ядерного, биологического и химического оружия. В случае ядерного удара он должен был стать чрезвычайным региональным центром, откуда местная администрация могла бы начать восстановительные работы.

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