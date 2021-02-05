Власти Петербурга предупредили об активизации сайтов-клонов театров и концертных площадок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга предупредил об активизации сайтов-двойников городских театров и концертных площадок, фиксируемой в условиях постепенного возобновления работы учреждений. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении комитета.

"С последовательным возобновлением деятельности учреждений культуры и увеличением допустимой заполняемости залов свою работу активизировали сайты-двойники театров и концертных площадок. Такие ресурсы маскируются под официальные и предлагают петербуржцам и гостям города приобрести под видом настоящих недействительные билеты или заранее выкупленные билеты со значительной наценкой", - сказано в сообщении.

В комитете рассказали, что в декабре прошлого года жительница Ленинградской области купила на сайте-двойнике одного из городских театров билеты на сумму более 12 тыс. рублей. Отмечается, что комитет поддержит заявление женщины в правоохранительные органы.

Власти города призвали перед приобретением билетов в интернете внимательно изучать название сайта и его структуру. Так, на официальном сайте любого государственного учреждения культуры всегда можно найти информацию о полном и сокращенном наименовании организации, месте нахождения, почтовом адресе, сведения об учредителе и учредительные документы и прочее.

В комитете напомнили, что ранее в качестве одной из мер противодействия мошенникам в городе был создан единый реестр театров и концертных организаций. Список учреждений со ссылками на их официальные интернет-страницы опубликован на портале администрации Санкт Петербурга в разделе комитета по культуре.