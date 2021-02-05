Рекордное количество водоплавающих птиц прилетело на Хайнань для зимовки

ХАЙКОУ, 5 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в текущем году приняла более 30,7 тыс. перелетных водоплавающих птиц - рекордное количество пернатых, прибывших на остров для зимовки. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао " со ссылкой на компетентные научно-исследовательские организации региона.

Согласно докладу, опубликованному Хайнаньским обществом орнитологии совместно с Институтом по изучению водно-болотных угодий города Хайкоу, в холодный сезон на остров мигрировали порядка 65 видов птиц, ведущих водный образ жизни и лишь иногда выбирающихся на сушу.

Как установили китайские ученые, количество перелетных водоплавающих на западном побережье Хайнаня по-прежнему гораздо выше, чем в восточной части острова. Более 20% пернатых облюбовали бухту Даньчжоу (северо-запад), которая уже второй год подряд сохраняет лидерство среди локаций, пользующихся популярностью у птиц. На втором месте - расположенный к востоку от Хайкоу государственный заповедник Дунсайган, где на зимовке находятся около 15% мигрирующих особей.

По подсчетам орнитологов, примерно две трети птиц, прилетающих на Хайнань, - представители отряда ржанкообразных, который включает особей самого разного облика и размера. Еще 25% относятся к семействам цаплевых и ибисовых, около 10% - к утиным и поганковым, остальные - к чайковым и курообразным.

Пернатые гости Хайнаня

Многие из птиц, замеченных орнитологами на побережье провинции, принадлежат к видам, занесенным в Красную Книгу Международного союза охраны природы, а также России. Некоторые из них находятся на грани исчезновения.

Среди водоплавающих, гнездящихся на Хайнане, встречается лопатень - вид семейства бекасовых, наиболее быстро сокращающий численность на Земле и близкий к исчезновению, а также черноголовая колпица - крайне редкий вид ибисовых, питающихся на мелководье рыбой и креветками. На остров регулярно прилетают охотские улиты - пернатые, встречающиеся в России вдоль побережья Охотского моря и на острове Сахалин, а также стаи большого песочника, который летом обитает в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ.

Китайские эксперты отмечают, что в провинции преобладает тенденция к стабилизации и росту миграционных потоков редких птиц. В то же время, как уточнил директор Института по изучению водно-болотных угодий города Хайкоу Лу Ган, в некоторых районах количество пернатых, принадлежащих к нескольким отдельным видам, недостаточно многочисленно, в связи с чем крайне важно проработать проект, который бы позволил увеличить их численность в будущем.

Согласно официальной статистике, Хайнань продолжает занимать лидирующую позицию среди китайских регионов с наилучшей экологией. Так, в течение примерно 99,5% временного промежутка, приходящегося на 2020 год, экологи фиксировали на острове высокое качество воздуха: уровень вредных частиц в атмосфере был минимальным. Кроме того, местные власти активно борются за сохранение водно-болотных угодий, площадь которых постепенно расширяется. В связи с этим остров считается одним из наиболее привлекательным мест для зимовки перелетных птиц.