ЮНЕСКО намерена изучить ситуацию с запретом в Латвии российских телеканалов

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) намерена изучить ситуацию с запретом на ретрансляцию пяти российских телеканалов в Латвии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы международной организации.

"Мы не были информированы об этой ситуации. Мы ее изучим", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в своей работе ЮНЕСКО уделяет большое внимание защите свободы СМИ и прав журналистов. "ЮНЕСКО привержена продвижению свободных и независимых медиа во всем мире", - подчеркнул представитель организации.

С 1 февраля телекоммуникационная компания Латвии Tet прекратила ретрансляцию на территории республики российских телеканалов: ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV - одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиа альянс"), в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.

Ранее МИД РФ призвал Еврокомиссию, ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совет Европы отреагировать должным образом на ситуацию со свободой слова в Латвии. Как заявила в четверг брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, запрет на ретрансляцию российских телеканалов - далеко не первый пример недружественных шагов руководства Латвии, которые выражаются в дискриминационном подходе к российским и русскоязычным СМИ.