Москвичи воспользовались прокатными электросамокатами порядка 2 млн раз в 2020 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Москвичи в 2020 году совершили на прокатных электросамокатах 2 млн поездок - это в пять раз больше, чем в 2019 году, сообщается в пятницу в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"За прошлый год на прокатных электросамокатах москвичи сделали 2 млн поездок - это в 5 раз больше, чем в 2019 году. На сегодняшний момент в системе работает семь операторов и 5 тыс. электросамокатов. Популярность этого вида транспорта растет во всем мире - одним электросамокатом в день в Москве пользуются шесть раз, самих же их в городе стало вдвое больше, чем было 2 года назад", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.

Он добавил, что на электросамокатах ездят как на короткие, так и на длинные расстояния, как внутри Третьего транспортного кольца (ТТК), так и между отдельными районами.

"В этом году мы планируем и дальше развивать экологичный городской транспорт. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, правительство Москвы будет поддерживать сервисы аренды электросамокатов, предоставив им субсидии на дальнейшее развитие", - сказал глава департамента.