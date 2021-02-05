"Делимобиль" забрал енота, найденного под капотом машины каршеринга в Домодедово

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сервис каршеринга "Делимобиль" займется судьбой енота, найденного под капотом одной из машин компании в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе сервиса.

Как пояснили в "Делимобиле", енота накануне вечером обнаружил механик, обслуживавший автомобиль. Попытки представителей орнитологической службы аэропорта и Российского биологического общества выманить животное оказались безуспешными, и сотрудникам компании пришлось всю ночь дежурить на парковке, чтобы енот не сбежал. Вытащить его удалось только утром.

"Сейчас его отвезли в клинику, назвали "Делик". Будем заниматься его судьбой, пока забрали себе", - сказали в пресс-службе.

Компания также поблагодарила участвовавших в спасении енота сотрудников сервиса и аэропорта, а также зоопсихологов.