Жители Пермского края смогут улететь чартером в Турцию с 26 февраля

ПЕРМЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Royal Flight запускает чартерную программу в Анталью, с 26 февраля в курортный город Турции прямым рейсом смогут летать жители Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Пермь (Большое Савино).

"С 26 февраля авиакомпания Royal Flight совместно с туроператором Coral Travel начнут выполнение чартерных рейсов из международного аэропорта Пермь в Анталью. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800 по пятницам", - сказано в сообщении.

"В настоящее время международный аэропорт Пермь совместно с авиаперевозчиками в оперативном режиме прорабатывает вопросы согласования графика движения воздушных судов международных рейсов по ряду направлений", - уточняют в аэропорту.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток пермского аэропорта в 2020 году снизился более чем на 30% и составил более 1,1 млн. человек.