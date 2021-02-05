Снегосплавные пункты в Москве перевели в усиленный режим работы после снегопада

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Снегосплавные пункты (ССП) ГУП "Мосводосток" работают в усиленном режиме. За ночь и утро пятницы принято более 8 тыс. куб. м. снега, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе предприятия.

"По оперативным данным, по состоянию на 12:00 мск 5 февраля снегосплавные пункты предприятия приняли порядка 500 машин со снегом общим объемом более 8 тыс. куб. м", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в четверг, 4 февраля, коммунальные службы Москвы ликвидировали последствия нового снегопада, который продолжался до утра пятницы, 5 февраля. Коммунальщики непрерывно выполняют работы по уборке снежных масс. Весь собранный снег поступает на снегосплавные пункты предприятия.

"На балансе ГУП "Мосводосток" находится 14 снегосплавных пунктов. Всего с начала снежного сезона 2020-2021 годов ССП ГУП "Мосводосток" приняли около 26 тыс. машин и 371 тыс. куб. м. снежных масс", - заключили в пресс-службе.