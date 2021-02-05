Из Бельгии экстрадировали россиянина, обвиняемого в заказном убийстве в 2013 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в заказном убийстве в Грозном в 2013 году, экстрадирован из Бельгии в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, мужчина обвиняется в попытке организации заказного убийства жителя города Грозного в 2013 году из корыстных побуждений. Злоумышленник обратился к своим знакомым с просьбой найти исполнителя, который вместе с посредником был задержан правоохранительными органами при передаче аванса. Заказчику убийства удалось скрыться от правосудия за границей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий фигурант задержан на территории Королевства Бельгии. Сегодня в Брюсселе скрывавшийся от уголовного преследования обвиняемый был передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - сказала Волк.