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Из Бельгии экстрадировали россиянина, обвиняемого в заказном убийстве в 2013 году

Его передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в заказном убийстве в Грозном в 2013 году, экстрадирован из Бельгии в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, мужчина обвиняется в попытке организации заказного убийства жителя города Грозного в 2013 году из корыстных побуждений. Злоумышленник обратился к своим знакомым с просьбой найти исполнителя, который вместе с посредником был задержан правоохранительными органами при передаче аванса. Заказчику убийства удалось скрыться от правосудия за границей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий фигурант задержан на территории Королевства Бельгии. Сегодня в Брюсселе скрывавшийся от уголовного преследования обвиняемый был передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - сказала Волк.

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