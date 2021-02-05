Петербуржец добился выплаты 2 млн рублей за гибель дочери в авиакатастрофе над Синаем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга, дочь которого погибла в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году, получит компенсацию в 2 млн рублей. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, суд утвердил соответствующее мировое соглашение по иску о компенсации, поданное к авиакомпании "Когалымавиа" и "Ингосстраху".

"Петродворцовый районный суд города Санкт-Петербурга, рассмотрев в предварительном судебном заседании гражданское дело по иску Ивана Петрюка к ООО "Авиакомпания Когалымавиа", СПАО "Ингосстрах" о возмещении материального вреда в связи с гибелью дочери в результате крушения 31 октября 2015 года самолета Airbus-321-200 <…> утвердил мировое соглашение и производство по делу прекратил", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материалах дела, Петрюк просил взыскать с ответчиков 2 млн рублей. В пресс-службе отметили, что по мировому соглашению данная сумма будет выплачена истцу. Также ему компенсируют 40 тыс. рублей в качестве компенсации издержек.

Самолет A-321 российской компании "Когалымавиа", летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Авиасообщение между странами было приостановлено, Москва поставила главным условием возобновления полетов существенную модернизацию всех систем безопасности в египетских аэропортах. В 2018 году было возобновлено только регулярное авиасообщение, чартерное до сих пор приостановлено.

В 2018 году столичный Замоскворецкий суд также взыскал 30 млн рублей с авиакомпании "Когалымавиа" в пользу родственников погибших. При этом изначально исковые требования к перевозчику, страховым и медицинским компаниям составляли почти 1,4 млрд рублей. Как уточняли ТАСС в суде, каждому из истцов были присуждены разные суммы: от 50 тыс. до 700 тыс. рублей. Позже Мосгорсуд увеличил сумму компенсации одному из родственников на 300 тыс. рублей.

В марте прошлого года судебный источник в Каире сообщал ТАСС, что семьи жертв авиакатастрофы также смогут подать иски в суды Египта на получение компенсаций после завершения официального расследования следственными органами госбезопасности страны дела о крушении лайнера. Тогда же иски родственников жертв авиакатастрофы были отклонены судом в Египте.