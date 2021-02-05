В России создали консорциум по разработке методов прогнозирования эпидемий

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Консорциум научных организаций, который займется разработкой методов прогнозирования и моделирования распространения инфекций, создан на площадке Российской академии наук (РАН). Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции сообщил президент РАН Александр Сергеев.

"Мы на площадке РАН инициировали проект, и он поддержан Минобрнауки РФ, очень серьезный проект - на три года вперед, консорциум организаций, куда входят экономисты, медики, математики, физики, - поставил сейчас задачу создания научно обоснованных прогнозов с учетом опыта, который накопился, и с учетом применением совершенно новых методов анализа, программирования", - сказал Сергеев.

Он добавил, что консорциум возглавил Федеральный ядерный центр в Снежинске, "который по заказу власти в первые месяцы пандемии проводил серьезное моделирование".

По словам Сергеева, с начала пандемии коронавирусной инфекции многие научные организации мира давали свои прогнозы о темпах распространения вируса и о времени окончания пандемии. Однако ни один из них не сбылся. "В этом смысле, с точки зрения прогнозов, которые идут от науки, в общем эти многочисленные прогнозы сыграли отрицательную роль, и сейчас не очень верят этим прогнозам", - пояснил глава РАН.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 104,4 млн человек, более 2,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 917 918 случаев заражения, выздоровели 3 389 913 человек, умерли 75 205. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.