Сделавших прививки от COVID-19 пенсионеров Владимирской области освободили от самоизоляции

ВЛАДИМИР, 5 февраля. /ТАСС/. Режим самоизоляции во Владимирской области не будет распространяться на пожилых граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщается в пятницу на сайте администрации региона.

От режима самоизоляции освобождаются граждане старше 65 лет, привитые двумя компонентами вакцины, через 14 дней после второй прививки, а также те, кто имеет справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к коронавирусу, действительную в течение двух месяцев с момента сдачи анализа.

Для всех остальных жителей региона старше 65 лет самоизоляция продлевается по 21 февраля.

Ранее власти региона отменили ограничения на работу общепита в ночное время, а также разрешили принимать посетителей детским развлекательным центрам и игровым комнатам.

С начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 24 239 случаев заболевания, выздоровели 21 406 человек, 709 пациентов умерли.