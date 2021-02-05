Городки жизнеобеспечения развернули на трассах в Нижегородской области из-за снегопада

ТАСС, 5 февраля. Два мобильных городка жизнеобеспечения развернуты на трассах в Нижегородской области из-за снегопада, который идет в регионе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Городки жизнеобеспечения развернуты на двух опасных участках автодорог: на трассе М-7 Москва-Уфа в районе населенного пункта Ветчак и рядом с населенным пунктом Золотово на трассе Р-159 в городском округе Бор. Это обусловлено прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений", - отмечается в сообщении.

В мобильных пунктах дежурят спасатели, есть спецтехника для ликвидации нештатной ситуации на дорогах. "В составе мобильных городков имеется все необходимое для оказания помощи водителям транспортных средств и их пассажирам. Есть возможность зарядить мобильный телефон, связаться с родными и отдохнуть. Автомобилистам предложат горячий чай, в случае необходимости окажут первую доврачебную помощь", - сообщили в пресс-службе.

В пятницу в Нижегородской области идет сильный мокрый снег, на дорогах снежные заносы, гололедица с ухудшением видимости до 500 метров.