Промежуточные итоги исследований эффективности "Эпиваккороны" опубликуют до конца февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Результаты исследований эффективности вакцины "Эпиваккорона" по итогам первой и второй фаз испытаний будут опубликованы до конца февраля, сообщили в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Результаты испытаний профилактической эффективности по итогам I-II фаз испытаний вакцины "Эпиваккорона" будут опубликованы в феврале 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что представители Роспотребнадзора провели встречу с участниками клинических исследований вакцины, где, в том числе, поднимался вопрос о возможности сокращения срока наблюдений за добровольцами с шести до трех месяцев. "Участники клинических исследований и представители научного центра "Вектор" обсудили возможность сокращения сроков наблюдения в промежуточном этапе с полугода до трех месяцев. Решение данного вопроса остается за регулятором", - говорится в сообщении.

"Проведение пострегистрационных клинических исследований в условиях получения рядом вакцинных препаратов разрешения на применение в Российской Федерации в рамках гражданского оборота создает сложную этическую и научную проблему продолжения контролируемых слепых рандомизированных исследований", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в ходе встречи были разъяснены конструктивные особенности вакцины "Эпиваккорона" и принципы формирования защитных антител.

Центр "Вектор" 24 июля 2020 года получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на людях старше 60 лет на 150 добровольцах, а 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.