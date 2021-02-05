Астраханские власти опровергли информацию об отсутствии лекарств в главном ковид-госпитале

АСТРАХАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Астраханской области опровергло информацию об отсутствии лекарств в главном ковид-госпитале региона, а также в одном из госпиталей, построенном силами Министерства обороны РФ в Астрахани. Запаса препаратов хватит на период от 10 дней до трех месяцев, закупки и поставки продолжаются, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в пятницу.

Ранее жители Астраханской области жаловались на отсутствие ряда лекарств в госпиталях региона, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

"Министерством здравоохранения Астраханской области был организован пресс-тур по аптечным складам ковидных госпиталей. Поводом для приглашения стали сообщения в социальных сетях, где астраханцы сообщали, что их родственникам, проходящим стационарное лечение, приходится покупать лекарства", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что дефицит препаратов не подтвердился.

В главном госпитале региона, развернутом на базе областной Александро-Мариинской больницы, запаса лекарств хватит на три месяца, передает корреспондент ТАСС из аптечного пункта учреждения. Как сообщила агентству заведующая аптекой Наталья Савина, в каждом отделении больницы имеется постоянный десятидневный запас препаратов, контракты на поставку лекарств заключены, и закупки продолжаются постоянно.

На складе госпиталя, построенного военными в Астрахани, хранится десятидневный запас лекарств, сообщил в ходе пресс-тура заместитель главного врача по работе инфекционных госпиталей городской больницы №3 Евгений Вейшнарович. "Как только количество того или иного препарата снижается ниже десятидневного запаса - он восполняется", - сказал он.

В Астраханской области, по данным регионального Минздрава, выявлено 25 424 случая заражения коронавирусом. За все время пандемии выздоровел 15 691 человек, 495 пациентов умерли.