Украина разрешила экстренное применение вакцин AstraZeneca и Novavax

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Украины разрешили экстренное применение вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax, поставка которых начнется в феврале. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook .

"Мы получили разрешение на экстренное медицинское применение вакцин, поэтому поступление начнется уже в этом месяце", - написал он и добавил, что сейчас соглашения о поставках "уже находятся на завершающем этапе согласования в части технических деталей и будут подписаны в ближайшие дни".

При этом Степанов заверил, что "вакцинироваться украинцы будут исключительно безопасным препаратом".

Ранее глава Минздрава сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против COVID-19 производства AstraZeneca и Novavax. Президент страны Владимир Зеленский сказал, что "12 миллионов доз ... будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых шести месяцев после начала поставок".

Глава Минздрава уточнил, что ожидается поставка вакцин, которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). "Полученное подтверждение будет реализовываться посредством контракта между Serum Institute и Crown Agents", - сказал он. Степанов отметил, что кабинет министров "работает над разработкой сайта, который поможет украинцам легко и удобно регистрироваться на вакцинацию".

Новый закон

В конце января вступил в силу закон, который позволяет регистрировать привезенные на Украину вакцины от коронавируса в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов. Ускоренная процедура может применяться для вакцин, разрешенных для экстренного применения компетентными органами США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии, ЕС. Препарат должен сопровождаться данными об успешном проведении доклинических испытаний или отдельных их фаз, а также о доказанной эффективности.

Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских. В конце прошлого года был заключен договор на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Украина также ожидает поставки вакцины по программе COVAX. На первом этапе Киев заявлял, что получит 1,2 млн доз препарата, а всего, по данным Минздрава, Украине должны были выделить 8 млн доз. В то же время харьковская компания "Биолек" подала в органы власти документы для госрегистрации российской вакцины "Спутник V", но глава Минздрава страны заявил, что Украина не будет ее регистрировать.