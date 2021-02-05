Житель Петербурга потребовал через суд выселить из коммунальной квартиры кошку и попугая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга, проживающий в коммунальной квартире, потребовал через суд выселить из нее кошку и попугая, которые принадлежат соседке. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгскому районному суду города Санкт-Петербурга предстоит рассмотреть исковое заявление о выселении из квартиры кошки и попугая. Истец рассказывает, что его семья купила две комнаты в квартире. Третья комната принадлежит ответчице, которая содержит в ней кошку и попугая", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мужчина также требует взыскать с хозяйки кошки и птицы 10 тыс. рублей в качестве моральной компенсации и госпошлину за заявление в суд в 600 рублей.

Согласно заявлению, истца не устраивает, что соседка ухаживает за животными в местах общего пользования. Заявитель при этом проживает в квартире с детьми, и им необходим "гипоаллергенный быт" и отсутствие контактов с животными.

Мужчина в иске уточнил, что просил хозяйку животных убрать их из квартиры, однако до суда решить вопрос им не удалось. Истец также указал, что не может пользоваться своей собственностью из-за животных.