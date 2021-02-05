Трубопровод проложат в Геленджике до 1 мая для решения проблем с водоснабжением

КРАСНОДАР, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края проложат трубопровод в курортном Геленджике до 1 мая для комплексного решения проблемы с водоснабжением города, источники которого обмелели из-за засухи 2020 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации края.

"Для комплексного решения проблемы с водоснабжением специалисты будут строить трубопровод длиной 3 км, который соединит два резервуара чистой воды в центральной части города. Это позволит распределять поступающую воду от Троицкого группового водопровода по всем микрорайонам. Работы планируют завершить до 1 мая", - говорится в сообщении.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко в пятницу проинспектировал в Геленджике исполнение поручений главы региона, данное Вениамином Кондратьевым в рамках единой концепции решения проблемы водоснабжения города курорта.

"Ситуация с обеспечением водой курортных территорий находится на личном контроле губернатора. Мы сегодня должны приложить максимальные усилия для того, чтобы не допустить ситуаций с дефицитом воды, как это было в прошлом году. Все заявленные работы должны быть выполнены в срок", - цитирует Алексеенко пресс-служба.

В Геленджике водоснабжение наполовину зависит от Троицкого группового водопровода, а еще половина обеспечивается собственными источниками, но из-за засухи в 2020 году более половины из них прекратили работу. Для решения проблемы в регионе ведется модернизация Троицкого группового водопровода, который частично закрывает потребности этих городов. Кроме того, организованы геологические изыскания новых источников воды, также проводятся исследования и расчеты проекта установки систем опреснения морской воды.