Власти Греции объявили об ужесточении карантина

АФИНЫ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Греции объявили ужесточение ограничительных мер в Афинах и Салониках, а также ряде других регионов с повышенной эпидемиологической нагрузкой в рамках всеобщего карантина, действующего с 7 ноября. Об этом сообщил в пятницу вечером на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий в правительстве за ликвидацию последствий кризисных ситуаций.

После заседания экспертного совета по пандемии Хардалиас объявил о введении в центральной области Аттика со столицей Афинами и в городе Салоники новых мер, которые будут действовать с 06:00 по местному времени (08:00 мск) субботы, 6 февраля, до 15 февраля. В этих районах в рабочие дни сохраняется запрет на передвижение людей на улицах или на общественном и личном транспорте с 21:00 до 05:00, а в субботу и воскресенье комендантский час будет теперь начинаться с 18:00 и действовать до 05:00. По словам замминистра, продолжает действовать запрет на передвижение из префектуры в префектуру, для получения разрешения на выход из дома нужно продолжать посылать СМС-сообщения или заполнять распечатанные бланки.

В Аттике и Салониках с 6 по 15 февраля прекратят работу лицеи, тогда как школы других уровней и детские сады продолжат функционировать.

Все промтоварные магазины, включая магазины одежды и обуви, которым до сих пор разрешалось продавать товары с заходом отдельных покупателей в торговый зал в предварительно назначенное время, теперь переходят на единую форму обслуживания - товары, предварительно заказанные через интернет или в магазине по телефону, будут выдаваться только у входа в магазин с оплатой только в безналичной форме. По субботам и воскресеньям промтоварные магазины будут закрыты.

Парикмахерские, центры красоты, а также службы диетологии, личной гигиены и ухода за телом, а также пункты техобслуживания автомобилей и агентства по принятию ставок на спортивные мероприятия (OPAP) продолжат работать в обычном режиме с применением введенных санитарных правил.

Супермаркеты, другие продуктовые магазины, пекарни, заправочные станции и аптеки будут работать в субботу с 07:00 до 17:00. В воскресенье в Греции продовольственные магазины не работают.

Продовольственные рынки, развертывающие в различные дни недели свои прилавки на городских улицах, прекратят со следующих выходных работу по субботам и воскресеньям.

Хардалиас объявил, что три области - Аттика, Салоники и полуостров Халкидики (север Греции), а также еще пять "красных областей" с высоким эпидемиологическим риском (город Патры, город Халкида (остров Эвбея), острова Миконос и Санторин, а также район Агиос Николаос (остров Крит), остаются под ежедневным эпидемиологическим наблюдением, и развитие пандемии там будет ежедневно оцениваться на совещаниях эпидемиологов.

Всеобщий карантин в Греции

Для борьбы с распространением коронавируса в стране действует всеобщий карантин, введенный 7 ноября 2020 года. Тем не менее с 11 января в стране открылись начальные школы и детские сады, а с 18 января возобновили работу с рядом ограничений розничные промтоварные магазины, парикмахерские, салоны красоты, центры эстетики и станции техобслуживания автомобилей. Кинотеатры, театры, концертные залы, музеи, спортивные сооружения и другие подобные объекты не работают.

Максимум суточного прироста числа случаев инфицирования в 11-миллионной Греции был зафиксирован 12 ноября (3 316 случаев). Под влиянием карантинных мер это число постепенно снизилось, однако в последние дни опять наблюдается рост числа случаев до примерно 1 250 в день. По данным на пятницу, число инфицированных коронавирусом в Греции за время пандемии достигло 162 107, всего умерли 5 922 человека.