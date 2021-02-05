Под Тамбовом к осени откроют крупнейший в России экопарк развлечений

ТАМБОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Крупнейший в России семейный парк развлечений, полностью расположенный в сосновом лесу, откроют под Тамбовом к осени 2021 года. Под реализацию проекта инвестору передано 10 га леса, сообщил ТАСС глава регионального управления лесами Сергей Истомин.

"У нас был проведен аукцион, на который выставлен участок леса площадью 10 га для ведения рекреационной деятельности. В ходе торгов его в аренду на 49 лет получил инвестор, который уже в этом году планирует построить на этой территории детский развлекательный экопарк, поскольку он полностью будет находиться на территории соснового леса. Главное условие, чтобы в ходе проведения работ не пострадало ни одно живое дерево. Исключение составляют погибшие сухие деревья, которые, разумеется, в целях безопасности, будут убраны", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что потребность жителей региона в подобных проектах "чрезвычайно высока".

Как рассказал ТАСС представитель инвестора, генеральный директор компании "Мир приключений" Сергей Фролов, проект предполагает запуск двух очередей строительства. "К осени этого года мы завершим работу по монтажу всевозможных лабиринтов, веревочных аттракционов на деревьях, которые были разработаны для нас французскими специалистами, оборудуем зоны отдыха, и в сентябре откроемся. А уже в 2022 году приступим к реализации второй очереди проекта - строительству детского круглогодичного оздоровительного лагеря на 160 мест с виртуальным планетарием. Будет возведено несколько корпусов для проживания детей, по сути, это будет первый детский лагерь, построенный в регионе за последние лет сорок", - сообщил Фролов.

Он уточнил, что задача инвестора - по максимуму сохранить лес, который станет основой концепции парка развлечений, поэтому под вырубку попадет не более 20 процентов сухостоя. "Проект должен стать крупнейшим в России экопарком развлечений, расположенным на территории леса и обладающий таким разнообразием эксклюзивных развлечений для всей семьи", - отметил Фролов.