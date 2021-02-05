В Словакии продлили режим ЧС на 40 дней

ПРАГА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Словакии в пятницу на своем заседании, состоявшемся в режиме онлайн-конференции, продлило восстановленный в республике 1 октября 2020 года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса режим чрезвычайной ситуации (ЧС), срок действия которого заканчивался 8 февраля, еще на 40 дней. Об этом сообщил словацкий телеканал TA3 .

Режим ЧС, который уже действовал в Словакии с 16 марта по 14 июня во время первой волны эпидемии коронавируса, во время второй ее волны правительство продлило уже в третий раз. Первоначально он должен был быть отменен 14 ноября, но кабмин на своем заседании 11 ноября передвинул этот срок на 45 дней, а затем, 29 декабря, еще на 40 дней.

В течение ближайших 20 дней, согласно словацкому законодательству, решение правительства о продлении действия режима ЧС должен утвердить Национальный совет (парламент). Не вызывает сомнений, что депутаты высшего законодательного органа поддержат инициативу правительства, направленную на пресечение распространения коронавируса в республике.

Ситуация с коронавирусом

В Словакии, население которой составляют около 5,5 млн граждан, общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии составило 259 533. Умерли 5 050 жителей страны. На данный момент в республике госпитализированы 3 376 заразившихся, из них 293 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В республике с 26 декабря прошлого года началась вакцинация от коронавируса. На данный момент прививки сделаны 168 395 жителям. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna.

В Словакии с 1 января резко ужесточили ограничительные меры, направленные на сокращение социальных контактов граждан. В стране обязательно ношение медицинских масок. Нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозят штрафы в размере до €20 тыс.