Глава Минздрава ФРГ не исключил появления летом вакцины против коронавируса для детей

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан не исключает, что летом текущего года будет разработана вакцина от коронавируса для детей и подростков младше 16 лет. Его слова приводит в пятницу вечером агентство DPA.

"Мы исходим из того, что, если все пойдет хорошо, то летом у нас будет также вакцина, которая сможет защищать детей и подростков", - сказал глава Минздрава на заседании отделения Христианско-демократического союза в Гессене. Шпан напомнил, что пока нет таких допущенных препаратов, хотя исследования проводят в настоящее время как минимум 3-4 производителя. Он не уточнил, какие именно.

Министр указал на то, что вакцина, разработанная консорциумом Pfizer и BioNTech, допущена к применению среди лиц старше 16 лет, препараты от компаний Moderna и AstraZeneca - старше 18 лет. В то же время коронавирус представляет собой особую опасность для детей и подростков, например страдающих хроническими заболеваниями, заметил Шпан.