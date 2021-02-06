В Приморье появится новое Министерство профобразования и занятости

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Новое Министерство профессионального образования и занятости появится в Приморье в 2021 году, оно будет курировать профессиональную подготовку кадров в учреждениях среднего образования и занятость населения. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Сейчас мы проводим реорганизацию, создаем новое министерство, которое появится в этом году. Оно станет связующим звеном между бизнесом и системой образования, нацеленным на результат. Нам нужно быстро готовить кадры, которые действительно нужны экономике", - сказала председатель правительства Приморского края Вера Щербина, которую цитирует пресс-служба.

Власти ожидают, что новое министерство позволит более эффективно готовить кадры под запросы реального сектора экономики региона.

Ведомство образуется из двух структурных подразделений уже действующих министерств Приморья: Министерства образования и Министерства труда и социальной политики, штатные единицы которых переведут в новую структуру. Созданием нового ведомства занимается Сергей Дмитриенко, который сейчас занимает пост заместителя министра экономики Приморья. В своей текущей должности он в том числе курирует внедрение стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста Приморского края.