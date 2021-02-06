Приморье получит почти 58 млн рублей на развитие системы долговременного ухода

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Приморский край получит в 2021 году почти 58 млн рублей на создание системы комплексной социально-медицинской помощи людям со стойкими ограничениями жизнедеятельности, сообщила в субботу пресс-служба краевого правительства.

"Почти 58 млн рублей поступит в 2021 году на создание комплексной социально-медицинской помощи людям со стойкими ограничениями жизнедеятельности. Цель системы - максимально вернуть людей в социум, к привычному образу жизни <...> Пилотными территориями для введения системы станут Владивосток и Уссурийск. Здесь будут открыты отделения дневного пребывания, где пожилые и инвалиды, в том числе с когнитивными нарушениями, бесплатно получат комплекс социальной реабилитации", - говорится в сообщении.

В 2021 году охватить системой долговременного ухода планируют не менее 260 человек. В 2022 году ее должны будут получить не менее 1,7 тыс. человек.

Для реализации программы будут готовить специалистов. Так, достигнута договоренность с Тихоокеанским государственным медицинским университетом о проведении бесплатных специализированных курсов для врачей по специальностям "гериатрия" и "паллиативная помощь". Планируется, что в каждой поликлинике появится специалист с подобными компетенциями.

Другие направления

Еще один важный сегмент системы долговременного ухода - семья. Так, родственникам предоставляется возможность получить необходимые специальные знания и навыки ухода в "Школе реабилитации". Бесплатные занятия проходят во всех филиалах Приморского центра соцобслуживания с 2012 года. Кроме того, подобные семинары для всех желающих организует Российский Красный Крест, в этом году первые семинары общественная организация проведет в Пожарском, Красноармейском районах и Тернейском округе.

С 2020 года система долговременного ухода применяется в стационарных учреждениях - домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Специалисты Приморского центра социального обслуживания населения оказывают специализированные услуги на дому. Планируется, что введение системы долговременного ухода поможет снизить нагрузку на медицинских работников и поддержит семьи. "И, что не менее важно, позволит нам выполнить задачу, которая обозначена национальным проектом "Демография" - увеличить продолжительность жизни приморцев и сделать ее качественной", - цитирует пресс-служба главу регионального Министерства труда и социальной политики Светлану Красицкую.