В акваториях Тихого океана у берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 6 февраля. Штормовое предупреждение объявлено в акваториях Тихого океана и Берингова моря в связи с опасной высотой волн, которая может достигнуть 9 м. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 7 февраля 2021 года в Тихом океане, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Штормовое предупреждение сохранится до вечера 7 февраля. Утром этого же дня опасное явление прогнозируется в Беринговом море, в районе 11290 (Алеутский муниципальный округ), а днем - в районах 11270 (Карагинский муниципальный район) и 11280 (Олюторский муниципальный район). Штормовое предупреждение сохранится до утра 8 февраля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что населенным пунктам на побережье высокие волны не угрожают. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.