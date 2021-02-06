На опасных участках дорог в Нижегородской области развернули пункты обогрева

ТАСС, 6 февраля. Мобильные пункты обогрева развернуты в Нижегородской области в связи с холодами, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Городки жизнеобеспечения развернуты на двух опасных участках автодорог: на трассе М-7 Москва - Уфа в районе деревни Ветчак и рядом с деревней Золотово на трассе Р-159 в городском округе Бор Нижегородской области. Это обусловлено прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений", - сказали в МЧС.

В пунктах есть возможность зарядить мобильный телефон и согреться горячим чаем. Там же дежурят спасатели с техникой, которые могут оказать помощь вплоть до первой медицинской.