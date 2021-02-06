В Петербурге выявили 1 248 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 6 ноября

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Новые 1 248 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, это минимальный показатель с 6 ноября. Всего с начала пандемии зарегистрировано 343 640 инфицированных, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее в регионе было выявлено 1 463 заболевших.

За сутки были выписаны 2 472 пациента, всего выздоровели 245 947 человек. Было зарегистрировано 45 летальных исходов за сутки, всего от инфекции умерли 10 042 пациента в регионе.

В настоящее время в городе продолжает лечение 87 651 человек.