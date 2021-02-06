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Пандемия COVID-19

Китай одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech

Прежде препарат использовался в Китае для вакцинации представителей группы повышенного риска - врачей, уборщиков, сотрудников полиции и таможни, а также чиновников

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило для повсеместного применения инактивированную вакцину от коронавируса нового типа китайской компании Sinovac Biotech. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте регулятора.

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В нем уточняется, что власти предоставили данному производителю условное разрешение для регулярных поставок на рынок соответствующего препарата. Прежде эта вакцина использовалась в Китае главным образом для представителей группы повышенного риска - врачей, уборщиков, сотрудников полиции и таможни, а также чиновников.

В прошлом году Sinovac Biotech, базирующаяся в Пекине, объявила о привлечении инвестиций в размере более $500 млн для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.

Согласно официальной статистике, число жителей Китая, прошедших вакцинацию от коронавируса, уже превысило 31,23 млн.

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