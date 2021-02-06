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Мэр Махачкалы заявил, что вопрос с вывозом мусора будет решен в течение двух недель

По словам Салмана Дадаева, работа по вывозу мусора уже ведется с помощью арендованной техники

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Мэр Махачкалы Салман Дадаев выразил уверенность в том, что в течение следующих двух недель ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе будет нормализована. Об этом глава города сообщил в Instagram.

"Выражаю уверенность, что в течение следующих двух недель ситуация с вывозом ТКО в Махачкале будет нормализована", - говорится в тексте обращения Дадаева.

По его словам, городские власти изыскали 170 млн рублей на приобретение спецтехники по уборке мусора, а также арендовали технику, и с ее помощью уже началась работа по вывозу мусора.

Регоператор УК "Лидер", который занимался уборкой мусора в Махачкале и Каспийске, прекратил работу 11 января. Пока местные власти определяются с новым оператором, жители городов и сотрудники мэрии стараются своими силами избавиться от мусора, который образовался на контейнерных площадках.

В конце января было заключено соглашение об информационном взаимодействии между компанией "Российский экологический оператор" и правительством Дагестана. По словам врио главы республики Сергея Меликова, в настоящее время в регионе ведется работа по определению тарифов на вывоз мусора и созданию нового регионального оператора.

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