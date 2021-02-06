Times: в Британии планируют в июне вакцинировать всех совершеннолетних жителей страны

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Все совершеннолетние жители Великобритании (около 54 млн человек) к концу июня смогут получить первую дозу вакцины от нового коронавируса. Об этом в субботу со ссылкой на источники в правительстве страны сообщила газета The Times.

Накануне глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок подтвердил, что к началу мая вакцину планируется предложить всем жителям страны старше 50 лет, медицинским и социальным работникам, а также людям более молодого возраста с ослабленным здоровьем. Именно на эти категории населения, согласно оценкам британских экспертов, приходятся до 99% летальных исходов, которые можно было предотвратить, в результате заражения коронавирусом. В общей сложности речь идет о 32 млн человек, которые должны получить прививки.

К настоящему моменту первый из двух уколов вакцины сделан 11 млн британцев. Этот показатель был достигнут менее чем за два месяца осуществления государственной программы вакцинации. Цели, которые ставит перед собой правительство, достижимы при сохранении текущих темпов работы. При этом, как предупредил Хэнкок, скорость осуществления программы может снизиться, если "хоть что-то пойдет не так".

Ключевое значение будут иметь темпы поставок препаратов. Британские власти официально не сообщают о том, какое количество доз вакцин от коронавируса должно быть произведено в стране или поступить из-за рубежа в ближайшие месяцы. При этом в декабре 2020 года глава целевой рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем, впоследствии покинувшая этот пост, заявила, что в первой половине 2021 года британско-шведская компания AstraZeneca должна выполнить контракт на поставку 100 млн доз своей вакцины в Соединенное Королевство. В общей сложности британские власти заказали свыше 450 млн доз вакцин восьми производителей.

Ситуация в стране

С декабря 2020 года в Великобритании складывается крайне сложная эпидемическая обстановка, что связано с распространением мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. С 4 января на территории всей страны действует карантин.

За последние два месяца в королевстве умерли около 50 тыс. человек, заразившихся COVID-19, при том, что всего на территории страны было отмечено 111 тыс. летальных исходов, связанных с коронавирусом. Это наибольший показатель среди стран Европы. За тот же период было отмечено больше половины от общего числа выявленных в стране случаев заражения. На данный момент этот показатель достигает 3,91 млн, однако, по оценкам экспертов из Кембриджского университета, в реальности число заболевших с начала пандемии по меньшей мере в три раза больше.

Программа вакцинации

Вакцинация населения королевства была начата 8 декабря 2020 года. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также AstraZeneca и Оксфордского университета. Пока в Великобритании прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также лиц, страдающие заболеваниями, которые могут осложнить течение COVID-19.