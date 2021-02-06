В Рязани разработали систему контроля за соблюдением масочного режима на предприятиях

ТАСС, 6 февраля. Ученые Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина разработали систему контроля за соблюдением масочного режима на крупных предприятиях на основе технологии интернета вещей. На площадке вуза проводится тестирование прототипа комплекса, сообщил ТАСС проректор по учебной работе и информатизации Павел Бабаян.

Как пояснил Бабаян, система в первую очередь направлена на то, чтобы напоминать людям о соблюдении масочного режима, введенного в связи с пандемией.

"Идея разработанной системы "COVID-контроль" состоит в том, что мы размещаем в насыщенных людьми помещениях организации камеры наблюдения, и если в поле зрения попадает человек без маски, зажигается информационное табло, информация передается на центральный пункт контроля, в базе данных фиксируется сотрудник без маски, которого можно будет найти и провести с ним разъяснительную работу. В смарт-камеры интегрировано вычислительное устройство, которое обрабатывает изображение. Нашей задачей была разработка программного обеспечения и требований к размещению камер", - сказал собеседник агентства.

Сейчас прототип системы тестируют на базе вуза - в одной из лабораторий установлено три смарт-камеры. В случае выявления нарушения на мониторе появляется предупреждающая надпись. В марте проект будет расширен - в коридорах вуза планируется установить до 20 камер с возможностью обработки данных. Преимуществом системы является невысокая нагрузка на локальную вычислительную сеть организации.

В расширенном формате тестирование системы займет около четырех месяцев, затем речь пойдет о возможности тиражирования и внедрении системы, регистрации объекта интеллектуальной собственности - программного обеспечения.