В РПЦ поддерживают заключение брачных договоров для заботы о будущем детей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Заключение брачного договора может быть обоснованным, если он защищает от рисков супругов и детей при разводе. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Далеко не все браки, к сожалению, сохраняются. <...> Очень много рисков сопряжено в наше время с брачным союзом. И если, например, у супругов чувство ответственности в том числе за свое будущее и за будущее своих детей заставляет их сформулировать и подписать брачный договор, то, наверно, в этом нет ничего плохого", - сказал он в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он выразил сомнение в том, что брачный договор может скрепить семью, но предположил, что такой контракт может предотвратить какие-то печальные последствия, которые произойдут из-за того, что супруги при разводе начнут делить имущество.

Митрополит обратил внимание, что договор сможет защитить стороны при браке людей с неравными финансовыми возможностями. "Для того, чтобы впоследствии не платить алименты, или для того, чтобы всегда держать жену на коротком поводке, такой муж не заключает ни брачного договора, ни вообще брачного союза. <...> Мне кажется, эта проблема может быть хотя бы отчасти решена, если между супругами будет заключен брачный договор. И если каждый заранее будет знать, чего он лишится, а что с ним останется в случае развода", - пояснил он.

Митрополит Иларион отметил, что с точки зрения церкви единственным легитимным брачным договором является таинство венчания, "когда супруги, стоя перед престолом Божьим в храме, дают друг другу обет пожизненной верности, и их брачный союз скрепляется благословением церкви".