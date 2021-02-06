Старовойт: на строительство нового корпуса ОКБ в Курске требуется около 4 млрд рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Строительство комплекса для госпитализации экстренных пациентов и проведения операций в областной клинической больнице в Курске потребует до 4 млрд рублей. Об этом в субботу в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"До 4 млрд рублей будет стоить новый комплекс в областной клинической больнице, который будет принимать экстренных пациентов, и лечебный корпус с новым операционным блоком", - сказал он.

Глава региона также пояснил, что в ближайшее время начнется проектирование комплекса. Его стоимость составит около 65 млн рублей, из них 14 млн выделит больница. Для строительства объекта потребуется федеральная поддержка.

Сейчас в регионе реализуется масштабный проект по модернизации объектов здравоохранения - капитальная реконструкция сосудистого центра на базе областной клинической больницы, которая началась в ноябре 2020 года.

По данным обладминистрации, на оснащение центра уже направлено порядка 137 млн рублей, в частности, за счет федерального бюджета приобретен современный ангиограф, позволяющий проводить уникальные хирургические вмешательства. К концу марта 2021 года здесь будет увеличено количество коек. Кроме того, планируется закупить нейроэндоскопическую стойку, гематологические анализаторы, мониторы, аппараты ИВЛ и другое оборудование.