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Путин присвоил ректору ГИТИСа звание заслуженного деятеля искусств РФ

Согласно указу главы государства, звание вручается "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил ректору Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорию Заславскому почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Указ главы государства опубликован в субботу на сайте Кремля.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Заславскому Григорию Анатольевичу - ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский институт театрального искусства - ГИТИС", город Москва", - сообщается в тексте.

Григорий Заславский - доцент кафедры истории театра России театроведческого факультета ГИТИСа. По совместительству преподает в Высшей школе телевидения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (с 2010 года).

Лауреат премии г. Москвы в области литературы и искусства в номинации "Просветительская деятельность" (2010; за книгу "Москва театральная. Путеводитель"), совместной премии комплекса социальной сферы г. Москвы и Союза журналистов Москвы в номинации "Жизнь. Человек. Общество" (2010; за вклад в пропаганду театрального искусства). Дважды награжден почетной грамотой Минкультуры РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗаславский, Григорий Анатольевич
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