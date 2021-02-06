Путин присвоил ректору ГИТИСа звание заслуженного деятеля искусств РФ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил ректору Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорию Заславскому почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Указ главы государства опубликован в субботу на сайте Кремля.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Заславскому Григорию Анатольевичу - ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский институт театрального искусства - ГИТИС", город Москва", - сообщается в тексте.

Григорий Заславский - доцент кафедры истории театра России театроведческого факультета ГИТИСа. По совместительству преподает в Высшей школе телевидения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (с 2010 года).

Лауреат премии г. Москвы в области литературы и искусства в номинации "Просветительская деятельность" (2010; за книгу "Москва театральная. Путеводитель"), совместной премии комплекса социальной сферы г. Москвы и Союза журналистов Москвы в номинации "Жизнь. Человек. Общество" (2010; за вклад в пропаганду театрального искусства). Дважды награжден почетной грамотой Минкультуры РФ.