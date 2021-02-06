Небо над некоторыми регионами Франции стало бежевым из-за ветра с песком из Сахары

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Небо над большей частью территории Франции приобрело бежевый оттенок в субботу. Об этом сообщили телеканал BFM и газета Le Parisien. Явление вызвано сильным ветром сирокко, который возник из-за прохождения антициклона.
The color of the sky everywhere in #France this morning ... The colors of the end of the world ... pic.twitter.com/6NBS1RqAe3— (@ThierryJFT) February 6, 2021
Этот горячий ветер, дующий из пустыни Сахара, несет большое количество мелкого песка. Особо сильным это явление стало на востоке страны, в Альпах, в департаменте Изер. Во многих зонах в горах выпавшая песочная пыль окрасила снег на курортах в желтоватый цвет. Горные лыжи с трудом скользят по такой поверхности, и покрытие их быстро портится.
Quelques part dans l'Est de la France....Tempête de sable....décor de Mars. @dylanobrien look....Did you have the same sky in USA ? pic.twitter.com/oSyFJRXZEA— Elodie Foltran (@manudodie) February 6, 2021
Водителям автомобилей рекомендовали не включать дворники с обмывом, а смывать песок на автозаправках сильной струей воды, чтобы избежать образования множества царапин на стекле.
Облака с тоннами песка постепенно перемещаются в сторону северных районов страны. Небо в Париже уже начало менять оттенок. Ранее это произошло в Тулузе и Лионе.
Попадание с сирокко большого количества песка в небо над Францией - не редкое явление. Однако обычно оно происходит ближе к весне. Нынешние порывы ветра из Сахары отличаются настолько горячим воздухом, что температура на Корсике должна в ближайшее время повыситься с 10 до 25 градусов Цельсия. Ожидается, что бежевое небо будет наблюдаться над Францией и в воскресенье.
The Sahara decided to visit southern France today. Lots of dust in the air and orange skies over Grenoble and the Alps. pic.twitter.com/HcjDW6w2eO— Pete Akers (@PeteScientist) February 6, 2021
На снимках со спутников хорошо видны огромные потоки песка, переносимые во Францию сильным ветром. Песочная пыль поднимается в воздух не только из алжирской части Сахары, но и из Мали, причем даже с дальней, южной оконечности пустыни и из предсахарских районов (Сахеля).