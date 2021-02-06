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Небо над некоторыми регионами Франции стало бежевым из-за ветра с песком из Сахары

Особо сильным явление стало на востоке страны, в Альпах, в департаменте Изер

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Небо над большей частью территории Франции приобрело бежевый оттенок в субботу. Об этом сообщили телеканал BFM и газета Le Parisien. Явление вызвано сильным ветром сирокко, который возник из-за прохождения антициклона.

Этот горячий ветер, дующий из пустыни Сахара, несет большое количество мелкого песка. Особо сильным это явление стало на востоке страны, в Альпах, в департаменте Изер. Во многих зонах в горах выпавшая песочная пыль окрасила снег на курортах в желтоватый цвет. Горные лыжи с трудом скользят по такой поверхности, и покрытие их быстро портится.

Водителям автомобилей рекомендовали не включать дворники с обмывом, а смывать песок на автозаправках сильной струей воды, чтобы избежать образования множества царапин на стекле.

Облака с тоннами песка постепенно перемещаются в сторону северных районов страны. Небо в Париже уже начало менять оттенок. Ранее это произошло в Тулузе и Лионе.

Попадание с сирокко большого количества песка в небо над Францией - не редкое явление. Однако обычно оно происходит ближе к весне. Нынешние порывы ветра из Сахары отличаются настолько горячим воздухом, что температура на Корсике должна в ближайшее время повыситься с 10 до 25 градусов Цельсия. Ожидается, что бежевое небо будет наблюдаться над Францией и в воскресенье.

На снимках со спутников хорошо видны огромные потоки песка, переносимые во Францию сильным ветром. Песочная пыль поднимается в воздух не только из алжирской части Сахары, но и из Мали, причем даже с дальней, южной оконечности пустыни и из предсахарских районов (Сахеля).

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